2020/08/25 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

بدأ انعقاد القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية، في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والملك الأردني عبد الله الثاني وولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السياسي.

وستركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن والعراق ومصر، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

وأكد الملك الأردني عبد الله الثاني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة الأردنية عمّان قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، على وقوف الأردن مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن "الملك عبد الله الثاني، أكد خلال انعقاد لقاء منفصل مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وبحضور ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، في عمّان، على وقوف الأردن مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية".

وجرى التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع الأردن والعراق، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا.

ولفت الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، حيث أعاد الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

وجرى بحث الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الدعم الذي يقدمه الأردن للعراق لمواجهة فيروس كورونا.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ومستشار الملك الأردني للسياسات، ومدير المخابرات العامة، والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بدء انعقاد القمة الثلاثية في الأردن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بدء انعقاد القمة الثلاثية في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).