التربية تدعو المديريات لاستلام نتائج امتحانات السادس الاعدادي التمهيدية

2020/08/25 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ، اليوم (الثلاثاء 25 آب 2020) ، انجاز نتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة ‏‏"الخارجيين" بفروعه المختلفة العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والادبي للعام الدراسي الحالي‎ .‎

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات اكملت تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة ‏الخارجيين"، مؤكدة أنه "على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات مراجعة مراكز الفحص لاستلام النتائج يوم الخميس الموافق ‏‏27 آب 2020‏‎ ".

واضاف البيان أن "الامتحانات شهدت التزاماً عالياً من المشاركين"، مفصحاً ان "النتائج الاولية للامتحانات افضل مقارنة بالعامين ‏الماضيين".

وعد البيان أن "ما حدث انجازاً في ظل الوضع الذي تمر به البلاد بعد تفشي جائحة كورونا ، حيث لم تشهد الامتحانات اي خروقات ‏تذكر منذُ انطلاقها في التاسع من الشهر الحالي"‎ .‎

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