التربية تؤكد انجاز نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وتحدد الخميس المقبل موعدا لاعلانها 

2020/08/25 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ، اليوم، انجاز نتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة "الخارجيين" بفروعه المختلفة العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والادبي للعام الدراسي الحالي .وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات اكملت تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلبة الخارجيين ، مؤكدة على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات مراجعة مراكز الفحص لاستلام النتائج يوم الخميس الموافق 27 آب 2020".



وأوضحت الوزارة:" ان الامتحانات شهدت التزاماً عالياً من المشاركين ، مفصحاً ان النتائج الاولية للامتحانات افضل مقارنة بالعامين الماضيين ، عاداً ذلك انجازاً في ظل الوضع الذي تمر به البلاد بعد تفشي جائحة كورونا ، حيث لم تشهد الامتحانات اي خروقات تذكر منذُ انطلاقها في التاسع من الشهر الحالي"./انتهى7

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