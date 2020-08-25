مقتدى الصدر : الإمام الحسين قدم نفسه من أجل الإصلاح وإنهاء الفساد وسنبقى سائرين على نهجه ما حيينا

2020/08/25 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن الإمام الحسين (ع)قدم نفسه من أجل الإصلاح وإنهاء الفساد وسنبقى سائرين على نهجه ما حيينا.وجاء في نص تعليق عقائدي للصدر نشره مكتبه الخاص، ان " الإمام الحسين قد قدم نفسه من أجل الإصلاح وإنهاء الفساد ، فهو المصلح الأول وقامع الفساد الأول، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ، وسنبقى له أوفياء سائرين على نهجه ما حيينا أبدا أبدا./انتهى

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