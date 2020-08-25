أكثر من ثلاثة مليارات دولار إيرادات صادرات العراق النفطية خلال شهر تموز /موسع

2020/08/25 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة النفط ان إيرادات صادرات الشهر الماضي بلغت ثلاثة مليارات و491 مليونا و 767 الف دولار.وذكرت الوزارة ، إن"مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر تموز الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو ، إذ بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (85) مليوناً و(663) ألفاً و(290) برميلاً بإيرادات بلغت (3) مليارات و(491) مليوناً و (767) ألف دولار".وأضافت ، في بيان صحفي ، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (82) مليوناً و(700) ألف و (381) برميلاً ، بإيرادات بلغت أكثر من (3) مليارات و(366) مليوناً و (66) ألف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(701) ألف و(15) برميلاً ، بإيرادات بلغت أكثر من (118) مليوناً و(536) ألفاً و(773) دولاراً، مبيناً أن" الكميات المصدرة إلى الأردن كانت أكثر من (261) ألفاً و(894) برميلاً بإيرادات بلغت أكثر من (7) ملايين و(164) ألفاً و(134) دولاراً،مشيراً إلى أن"معدل سعر البرميل الواحد بلغ (40.762) دولاراً.



وأوضحت الوزارة ، أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة ،وخور العمية ،والعوامات الأحادية على الخليج ،وميناء جيهان التركي"، مبينة ان " كميات وإيرادات شحنات النفط الخام المصدرة التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق إيراد إضافي خلال شهر تموز الماضي بلغت كإيراد كلي (38) مليوناً و(822) ألفاً و(827)دولاراً ./انتهى5

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