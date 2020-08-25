2020/08/25 | 15:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اسعد لازم: سنجتمع بوكيل اعمال كاتانيتش في اربيل الاسبوع المقبل ومن المستحيل الاستعانة بالمدرب المحلي

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