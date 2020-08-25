المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر الاوسط

2020/08/25 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

وقال الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، احبطت محاولة تهريب (7) عجلات دون الموديل غير مسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات مخبأة في حاويتين حجم 40 قدم”.

واضاف البيان، انه “تمت عملية الضبط وفق معلومات شعبة البحث والتحري هيأتنا تم على إثرها تشكيل لجنة للكشف على الحاويتين داخل الحرم الكمركي من شرطة الكمارك والكمرك المدني تم الكشف من قبلهم لتؤكد صحة المعلومات الواردة”.

واكدت انه “تم ختم الحاويتين بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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