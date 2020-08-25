التربية تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

2020/08/25 | 15:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، انجاز نتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة “الخارجيين” بفروعه المختلفة العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والادبي للعام الدراسي الحالي .

وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات اكملت تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة الخارجيين”.

ودعت الوزارة المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات الى “مراجعة مراكز الفحص لاستلام النتائج يوم الخميس الموافق 27 آب 2020”.

وأوضحت أن “الامتحانات شهدت التزاماً عالياً من المشاركين”، مشيراً إلى أن “النتائج الاولية للامتحانات افضل مقارنة بالعامين الماضيين”.انتهى25و

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