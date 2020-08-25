الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

2020/08/25 | 15:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ متابعة

كلف الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء ، حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة في البلد الذي يعاني من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي بعد نحو عقد من الحرب الأهلية والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وقالت الرئاسة السورية، ” إن الرئيس الأسد كلف عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية في يوليو/ تموز.

وكان عرنوس رئيسا للحكومة المنتهية ولايتها وعينه الأسد في يونيو/ حزيران محل عماد خميس في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية طاحنة وانخفاضا في قيمة عملتها.

ومنتصف الشهر الماضي، شهدت سوريا ثالث انتخابات برلمانية بعد اندلاع النزاع في مارس/آذار 2011، وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل/نيسان على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.

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