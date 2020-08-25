هيأة المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب 7 عجلات في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

2020/08/25 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

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أحبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة محاولة تهريب (7) عجلات دون الموديل غير مسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات مخبأة في حاويتين حجم 40 قدم.

تمت عملية الضبط وفق معلومات شعبة البحث والتحري هيأتنا تم على إثرها تشكيل لجنة للكشف على الحاويتين داخل الحرم الكمركي من شرطة الكمارك والكمرك المدني تم الكشف من قبلهم لتؤكد صحة المعلومات الواردة.تم ختم الحاويتين بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

إعلام هيأة المنافذ الحدودية25 آب 2020

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