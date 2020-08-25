بابل: اعتقال عصابة تزوير العملة

2020/08/25 | 15:45 - المصدر: عين العراق

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اعلن جهاز الامن الوطني، الثلاثاء، القبض على عصابة تزوير العملة وتزييف الوثائق في محافظة بابل.

وذكر الجهاز في بيان انه "من خلال المتابعة الميدانية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل من القاء القبض وفق اوامر قضائية على عصابة مؤلفة من شخصين يمتهنان تزوير العملة والمتاجرة بها فضلا عن تزييف الوثائق الرسمية مقابل مبالغ مالية؛ وقد ضبطت بحوزتهما مستمسكات وكتب ادارية مزيفة واختام مختلفة لدوائر الدولة علاوة على مبالغ نقدية مزورة".

وأوضح انه "جرى تدوين اقوالهما اصولياً واحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

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