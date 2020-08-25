رئيسا القضاء والبرلمان يبحثان التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية

2020/08/25 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بيان رسمي:

بغداد / إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان السيد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق كلا من السادة اسامة النجيفي عضو مجلس النواب والدكتور صالح المطلك والسيد عبد الخالق العزاوي وبحث الجانبين التعاون بين السلطتين التشريعيه والقضائية في اقرار القوانين وما اثير موخرا بخصوص صدور قرار من محكمة التمييز بالافراج عن المتهمين في قضية شهداء جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى وحضر اللقاء عدد من السادة اعضاء محكمة التمييز ورئيسي الادعاء العام والاشراف القضائي .

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