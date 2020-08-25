مستشار الأمن الوطني يبحث مع السفير الألماني تطوير العلاقات بين العراق وألمانيا، والتعاون المستمر في مكافحة الإرهاب

2020/08/25 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي مع السفير الألماني في بغداد اوله دييل، تطوير العلاقات بين العراق وألمانيا، والتعاون المستمر في مكافحة الإرهاب.وثمّن الأعرجي خلال اللقاء مواقف ألمانيا الداعمة للعراق، مشيرا الى أن العلاقات المتينة بين البلدين تؤسس لتعاون أكبر في جميع المجالات، وأن العراق يتطلع لتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، ويعزز الشراكة والتعاون في المجالات كافة.من جانبه،أكد دييل خلال اللقاء اليوم على عمق العلاقات بين البلدين، وأن ألمانيا مستعدة لتقديم دعم أكبر للعراق، بمواجهة التحديات الراهنة./انتهى7

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