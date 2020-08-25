المالكي لسفير قطـر في بغداد : الأوضاع في المنطقة لاتزال تعيش حالة عدم الاستقرار

2020/08/25 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان الأوضاع في المنطقة لاتزال تعيش حالة من عدم الاستقرار ما يستدعي توحيد الجهود والموقف لمواجهة التحديات .واشاد المالكي خلال لقائه اليوم سفير دولة قطر لدى العراق خالد حمد السليطي، بمواقف دولة القطر الشقيقة والداعمة للعراق في مواجهة أزمة كورونا ، كما تم بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، وتطورات الأوضاع التي تمر بها المنطقة ، ومواجهة أزمة كورونا ، وكذلك مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .



بدوره اكد سفير قطر في العراق ، استعداد بلاده لدعم العراق في مختلف المجالات ./انتهى5

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