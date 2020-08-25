بدء القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية في عمّان

2020/08/25 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأت اجتماعات القمة الثلاثية العراقية المصرية الاردنية في عمّان، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الاردن عبدالله بن الحسين ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي ./انتهى5

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