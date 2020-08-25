شاهد: “مصور الكاظمي” يدشن لقطاته بملك الأردن والرئيس المصري

2020/08/25 | 15:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اطلق مصور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارة الأخير إلى الاردن لعقد قمة ثلاثية بمشاركة مصر، اطلق العنان لعدسته التي اعتادت مواقع التواصل الاجتماعي ترقبها عند كل محفل رسمي.

واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، استخدام مصور الكاظمي زواياه المعتادة ولاسيما اللقطات المأخوذة من الأسفل، وهي تجمع الكاظمي بملك الاردن والرئيس المصري فتاح السيسي.

وبدأ انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية، في عمّان، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وملك الأردن، ورئيس جمهورية مصر، بحسب المكتب الاعلامي للكاظمي.

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