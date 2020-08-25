في مطار الملكة علياء.. بدء أعمال قمة ثلاثية أردنية عراقية مصرية

2020/08/25 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في العاصمة عمان، الثلاثاء، أعمال القمة الثلاثية، الأردنية، العراقية، المصرية، والتي يتوقع أن تبحث التطورات الأخيرة في المنطقة.

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