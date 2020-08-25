زيدان يناقش مع الحلبوسي والوفد المرافق له الافراج عن المتهمين في قضية شهداء جامع مصعب بن عمير

2020/08/25 | 15:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الثلاثاء ، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق كلا من السادة اسامة النجيفي عضو مجلس النواب والدكتور صالح المطلك و عبد الخالق العزاوي “.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس القضاء الاعلى وتلقت “خبر برس”نسخة منه ، ان” الجانبين بحثا التعاون بين السلطتين التشريعيه والقضائية في اقرار القوانين وما اثير موخرا بخصوص صدور قرار من محكمة التمييز بالافراج عن المتهمين في قضية شهداء جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى وحضر اللقاء عدد من السادة اعضاء محكمة التمييز ورئيسي الادعاء العام والاشراف القضائي .

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