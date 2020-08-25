الحلبوسي وزيدان يبحثان قرار محكمة التمييز بشأن قضية جامع مصعب بن عمير في ديالى

2020/08/25 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، التعاون بين السلطتين التشريعيه والقضائية في اقرار القوانين.

وقال بيان للسلطة القضائية تلقت “تقدم” نسخة منه، ان”رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يرافقه اسامة النجيفي وصالح المطلك وعبد الخالق العزاوي، بحثوا ، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، التعاون بين السلطتين التشريعيه والقضائية في اقرار القوانين وما اثير موخرا بخصوص صدور قرار من محكمة التمييز بالافراج عن المتهمين في قضية شهداء جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى”.

وحضر اللقاء، بحسب البيان، “عدد من اعضاء محكمة التمييز ورئيسي الادعاء العام والاشراف القضائي”.

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