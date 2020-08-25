كردستان يعلن الموقف الوبائي الخاص بكورونا

2020/08/25 | 15:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الإقليم.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 آب 2020)، إنه "تم تسجيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 343 في أربيل، و91 في السليمانية، و33 في كرميان، و194 في دهوك، و16 في حلبجة".

وتابع، أن "صحة كردستان سجلت 312 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، توزعت 226 منها في اربيل ، و27 في السليمانية، و41 في كرميان، و18 في حلبجة".

وأضافت، أنه "سجلت مدن الإقليم ومحافظاته وفاة 18 مصابا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت اربيل 6 حالات، والسليمانية 7 حالات، و5 حالات في دهوك".

وأشار البيان إلى أن "عدد الإصابات الكلي في كردستان بلغ 25929 إصابة، تماثل 15494 منهم إلى الشفاء، فيما توفي 948 منذ تفشي الفيروس ولغاية اليوم".

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