2020/08/25 | 16:06 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم حكومة السودان: حمدوك ابلغ بومبيو ان الحكومة الحالية لا تملك تفويضا لاتخاذ قرار بالتطبيع مع "اسرائيل" المتحدث باسم حكومة السودان: حمدوك طلب من بومبيو فصل ملف التطبيع مع "اسرائيل" عن قرار حذف السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

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