2020/08/25 | 16:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً..الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية تجتمع في بغداد لتعديل النظام الاساسي وتحديد موعد انتخابات المكتب التنفيذي

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