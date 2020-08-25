سالم : فوضى الجنوب مخطط امريكي وتمويل خليجي وتنفيذ مخربين وكتلة سياسية

2020/08/25 | 16:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد النائب حسن سالم اليوم الثلاثاء ، ان عمليات الفوضى في الجنوب وخصوصا محافظتي البصرة وذي قار تجري بمخطط امريكي وتمويل خليجي وتنفيذ مخربين وكتلة سياسية هدفها الاستحواذ على منصب محافظ البصرة”.

وقال سالم في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان هذه الجماعات التخريبية تريد جر هذه المحافظات الى الفوضى والحرب الاهلية وتشويه صورة التظاهرات السلمية من خلال الدعوة الى تشكيل فصيل مسلح بذريعة حماية التظاهرات”.

وطالب سالم” الاجهزة الامنية الى اعتقال هذه العناصر المخربة والتي تتقاضى اموال من السفارة الامريكية والسعودية والامارات”، داعيا في الوقت نفسه “المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة وتحقيق الاصلاح الحقيقي الى طرد هؤلاء المخربين من ساحات التظاهر”.

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