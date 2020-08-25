إيران: نوفر نصف كهرباء العراق .. الطريق مفتوح أمام السعودية

2020/08/25 | 16:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أكد وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، الثلاثاء، أن بلاده تغطي نصف استهلاك الكهرباء في العراق ح...

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