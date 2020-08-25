عاجل | تصريحات الكاظمي في القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية

2020/08/25 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي في القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية: نجدد التأكيد على موقفنا الثابت من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك

الكاظمي في القمة الثلاثية: منطقتنا ليست بحاجة إلى حُرُوب وصراعات جديدة

الكاظمي في القمة الثلاثية: العراق يلتزم برؤية استراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة

الكاظمي في القمة الثلاثية: العراق يتمسّك بإقامة علاقات مُتوازنة مع كل دول الجوار

الكاظمي في القمة الثلاثية: نتطلّع إلى صنع مستقبل مشرق يُوفّر لشُعُوبنا الحياة الكريمة

الكاظمي في القمة الثلاثية: نُجدّد التأكيد على موقف العراق الثابت بدعم القضيّة الفلسطينيّة

الكاظمي في القمة الثلاثية: نُؤكّد أهمّية الإرادة الجماعيّة لدحر الإرهاب

الكاظمي في القمة الثلاثية: العراق حريص على أهمّية الحلّ السياسيّ الشامل لأزمات المنطقة

الكاظمي في القمة الثلاثية: رؤية العراق تركز على تبني المشتركات والنأي عن الصراعات

الكاظمي في القمة الثلاثية: ضرورة إيجاد شراكات إستراتيجيّة مُتعدّدة الأوجه بهدف تعزيز حُضُور الاقتصاد العراقيّ

الكاظمي في القمة الثلاثية: نتطلّع لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصاديّة

الكاظمي في القمة الثلاثية: نُؤكّد أهمّية الاجتماع بصفة دوريّة لتنسيق المواقف والسياسات

الكاظمي في القمة الثلاثية: العراق سيكون مساهماً بفعالية في تأكيد قيم السلام والتكامل مع الأشقاء

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