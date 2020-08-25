2020/08/25 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تطورات الوضع الأمني في البلاد، على طاولة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الداخلية عثمان الغانمي

الحلبوسي أكد للغانمي، ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد، وتوفير الحماية لجميع المواطنين، وأهمية تعزيز الجهد الاستخباري، والعمل الجاد لملاحقة الخارجين عن القانون، وبذل جهود أكبر للحدِّ من حوادث الاغتيالات، وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي لوزير الداخلية: ابذلوا الجهود للحدِّ من حوادث الاغتيالات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي لوزير الداخلية: ابذلوا الجهود للحدِّ من حوادث الاغتيالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).