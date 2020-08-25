2020/08/25 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ناشطون مدنيون إن التصعيد في الخطاب الطائفي ولغة الكراهية واستدعاء التاريخ لم تعد بضاعة رائجة عند العراقيين، حيث باتت اللعبة مكشوفة وتتكرر قبل كل انتخابات،

الناشطون أكدوا أن البعض يحاولون استغلال الملف الأمني للدخول في صراعات سياسية وطائفية وكتلوية وقومية، كما حدث في الانتخابات الماضية، وأشار ناشطون إلى أن تحديد موعد الانتخابات هو الذي دفع بعض القوى للعمل على احراج الكاظمي واغراقه بالأزمات، وذلك لتخوفها من اكتساحه من خلال الدخول في حزب أو كتلة قوية بالانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطون: تحديد موعد الانتخابات دفع بعض القوى لمحاولة إغراق حكومة الكاظمي بالأزمات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطون: تحديد موعد الانتخابات دفع بعض القوى لمحاولة إغراق حكومة الكاظمي بالأزمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).