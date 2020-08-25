الصحة تسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 3372 حالة للشفاء

2020/08/25 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي : أوضاع المنطقة ستدعي توحيد الجهود

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع خالد حمد السليطي سفير دولة قطر لدى العراق مستقبل العلاقات الثنائية ومواجهة أزمة كورونا، فيما اشار المالكي إلى ان الأوضاع في المنطقة ستدعي توحيد الجهود.

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