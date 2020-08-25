بالوثيقة.. اللجنة المالية تخاطب مكتب الكاظمي لتقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي

2020/08/25 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

خاطبت اللجنة المالية في مجلس النواب، مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد تجاوز مدة تقديمه إلى البرلمان.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة موقعة من رئيس اللجنة، النائب هيثم الجبوري، موجهة إلى مكتب رئيس الوزراء، ذكر خلالها المكتب بتجاوز المدة القانونية لتقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى مجلس النواب، فيما طالب بالالتزام في المواعيد القانونية.

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