كورونا.. الصحة العراقية تسجل 77 حالة وفاة وحصيلة الإصابات تقترب من الـ 4 الاف مجدداًَ

2020/08/25 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 25 آب 2020

- تم فحص ( 24522) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1482187 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3372) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 336بغداد / الكرخ 420مدينة الطب 70النجف الأشرف 233السليمانية 86أربيل 226كربلاء 322كركوك 98ديالى 160واسط 179البصرة 315ميسان 180بابل 297الديوانية 87ذي قار 119الأنبار 52المثنى 64نينوى 95صلاح الدين 33

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3962 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 487بغداد الكرخ 249مدينة الطب 93النجف 121السليمانية 140أربيل 343دهوك 194كربلاء 239كركوك 238ديالى 104واسط 246البصرة 392ميسان 156بابل 133الديوانية 141ذي قار 253الأنبار 83المثنى 53نينوى 251صلاح الدين 46

- الوفيات 77 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 4بغداد الكرخ 4مدينة الطب 2النجف 1السليمانية 7أربيل 6دهوك 5كربلاء 4كركوك 7ديالى 1واسط 7البصرة 7بابل 11الديوانية 3ذي قار 1المثنى 4نينوى 3

مجموع الشفاء : 153761 ( نسبة الشفاء 72.5 %)مجموع الأصابات : 211947الحالات الكلية تحت العلاج : 51590الراقدون في العناية المركزة: 574مجموع الوفيات: 6596

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالثلاثاء 25 آب 2020

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