الكاظمي في القمة الثلاثية : العراق يتمسّك بإقامة علاقات مُتوازنة مع كل دول الجوار

2020/08/25 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تأكيده إنّ العراق يتمسّك بإقامة علاقات مُتوازنة مع كل دول الجوار، ويُولي أهمّية لحماية سيادته وأمنه واستقراره؛ ويتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في إطار الاحترام المُتبادَل، وعدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة./انتهى5

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