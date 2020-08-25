الكاظمي يؤكد حرص العراق على الحلّ السياسيّ الشامل لأزمات المنطقة

2020/08/25 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان العراق حريص على أهمّية الحلّ السياسيّ الشامل لأزمات المنطقة على قاعدة المصالح المشتركة التأريخية بين الشعوب، وبما يحفظ وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليميّة، ويُتيح الحفاظ على الأمن القوميّ. /انتهى5

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