التربية العراقية تحسم مصير اعتماد التراكمي لطلبة السادس الاعدادي

2020/08/25 | 16:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، الثلاثاء، عن عزمها إصدار توجيهات جديدة بشأن مشاركة الطلبة المصابين بفيروس كورونا في امتحانات السادس الإعدادي، ومدى امكا...

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