بالفيديو.. مراسم استثناية يتميز بها إحياء عاشوراء لهذا العام

2020/08/25 | 16:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة (العالم) 2020.08.25 – إجراءات تنظيمية وصحية مشددة تعمل العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية على تطبيقها لتحقيق سير مواكب الزائرين وال...

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