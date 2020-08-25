في اجتماع مع بومبيو.. حمدوك يكشف موقف السودان من التطبيع مع إسرائيل

2020/08/25 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، أن المرحلة الانتقالية في البلاد يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لعملية الانتقال وصولا لانتخابات حرة.

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