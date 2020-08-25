برشلونة يقدم صفقته الجديدة الأربعاء

2020/08/25 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة..

أعلن نادي برشلونة وصيف الدوري الإسباني عن تقديم صفقة جديدة أمام الصحافة والإعلام، غدًا، الأربعاء.

وكشف الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “برشلونة بصدد تقديم صفقة، فرانسيسكو ترينكا”.

وسيوقع ترينكاو غدًا رسميًا على العقد الرسمي في حضور رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، وسيظهر للمرة الأولى على ملعب “كامب نو”، لكن لن يتم دعوة الصحفيين للحضور خوفًا من فيروس كورونا المستجد.

وكان البرتغالي الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، قد انتقل من صفوف سبورتنج براجا إلى برشلونة في نهاية كانون الثاني الماضي مع استكمال الموسم مع فريقه، مقابل 31 مليون يورو.



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