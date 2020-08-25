2020/08/25 | 16:28 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 3962 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 3372 حالة للشفاء الصحة: سجلنا 77 وفاة جديدة وأرتفع المجموع الى 6596 الصحة: بلغ عدد المتشافين 153761 فيما وصلت نسبة الشفاء الى 72.5% الصحة: اجرينا 1482187 فحصاً منذ انتشار الوباء ولدينا 211947 مصاباً في عموم محافظات البلاد الصحة: لدينا 51590 راقداً في المستشفيات بينهم 574 في العناية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لدينا 51590 راقداً في المستشفيات بينهم 574 في العناية المركزة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: لدينا 51590 راقداً في المستشفيات بينهم 574 في العناية المركزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).