أصحاب المطاعم يناشدون الكاظمي: أرزاقنا في عنقك (صور)

2020/08/25 | 16:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

نظم أصحاب وعمال المطاعم في العاصمة بغداد، الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالسماح باعادة فتح المطاعم.



وقال مراسل "ناس"، (25 آب 2020) "ان الوقفة شملت اصحاب المطاعم والعمال الذي حملوا لافتات تطالب رئيس الوزراء باعادة فتح المطاعم لممارسة اعمالهم".

وأضاف المراسل ان "التجمع كان في قلب العاصمة مدينة المنصور حيث حمل المحتجزن لافتتات تضمنت شعارت من قبيل عوائلتنا تناشدكم دعونا نعمل، و100 الف عامل عاطل عن العمل".

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