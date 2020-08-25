كردستان: الاصابات الجديدة بكورونا “تمزق” الاقليم… تراجع “مخيف” بحالات الشفاء وارتفاع الوفيات

2020/08/25 | 16:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، حصيلة الحالات الخاصةبفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء الموقف الوبائي كالاتي:

4928 عدد ‏الفحوصات

1585 اربيل 562 سليمانية،164 كرميان،2567 دهوك50 حلبجة

————————677 اصابة جديده بفيروس كورونا

343 اربيل 91 سليمانية ،33 كرميان،194 دهوك16 حلبجة

————312 شفاء

226 اربيل 27 سليمانية41 كرميان18 حلبجة————–18 وفاة

6 اربيل 7 سليمانية5 دهوك

—-—-——————————

حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا COVID-19 منذ انتشارها في كوردستان25929 مجموع الاصابات بفيروس كورونا

10606 اربيل ( 11194 سليمانية ، كرميان ، رابرين)3325 دهوك804 حلبجة

——–———–15494 شفاء

6069 اربيل ( 7762 سليمانية ، كرميان ، رابرين)942 دهوك721 حلبجة

———–9487 حالات راقدة في المشفى

4192 اربيل ( 2876 سليمانية ، كرميان ، رابرين)2352 دهوك67 حلبجة————-948 وفاة

345 اربيل ( 556 سليمانية ،كرميان ، رابرين)31 دهوك16 حلبجة

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