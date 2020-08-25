الصحة تسجل 3962 اصابة و 77 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق


الصحة تسجل 3962 اصابة و 77 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
2020/08/25 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  تم فحص ( 24522) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1482187 )

– سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3372) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   336

بغداد / الكرخ      420

مدينة الطب        70

النجف الأشرف    233

السليمانية           86  

أربيل                226                      

كربلاء             322

كركوك             98

ديالى               160

واسط              179          

البصرة             315

ميسان               180

بابل                 297 

الديوانية             87

ذي قار              119

الأنبار               52

المثنى               64    

نينوى                95

صلاح الدين         33              

   

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3962 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   487

بغداد الكرخ     249

مدينة الطب      93

النجف            121

السليمانية         140      

أربيل            343

دهوك             194              

كربلاء         239

كركوك        238 

ديالى          104

واسط         246

البصرة       392

ميسان        156

بابل           133

الديوانية      141  

ذي قار        253

الأنبار          83

المثنى          53

نينوى          251

صلاح الدين    46 

– الوفيات   77   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     4

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب        2

النجف              1                 

السليمانية        7

   أربيل          6

دهوك             5                

كربلاء           4

كركوك         7

ديالى           1 

واسط           7

البصرة        7   

بابل            11

الديوانية        3

ذي قار         1 

المثنى          4         

نينوى           3

مجموع الشفاء  :  153761     ( نسبة الشفاء 72.5  %)                      

مجموع الأصابات :   211947                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     51590                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      574                                           

مجموع الوفيات:   6596

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