حقوق الانسان تحذر من وقوع كارثة انسانية في مخيمات عامرية الفلوجة

2020/08/25 | 16:35 - المصدر: NRT عربية

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قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان فرق رصد المفوضية ومن خلال زيارتها إلى مخيمات النزوح في عامريه الفلوجة وثقت اصابة (6) نازحين بفايروس كورونا .

واضاف الغراوي ان المسحات التي اخذتها دائرة صحة الانبار / قطاع الفارس العربي، وبالتعاون مع منظمة داري الانسانية لعدد من النازحين والتي بلغت (20) مسحة لمشتبه بهم إظهرت اصابة (6) نازحين اثنان من النساء واربعة رجال.

واضاف ان منظمة IOM ومنظمة داري قاموا بتعفير المخيم وتوزيع المستلزمات الوقائية على النازحين ورافقت عملية التوزيع حملة توعية من قبل الفريق المنفذ للحد من انتشار الفيروس.





واضاف الغراوي ان المفوضية تطلق نداء انساني موجه للحكومة والمجتمع الدولي بالاسراع باعادة النازحين الى مناطقهم وتامين متطلبات احتياجاتهم الانسانية وهو اننا نحذر من حصول كارثة صحية في المخيمات بسبب انتشار الفايروس فيها.

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