منظمتان عراقية وايرانية تدينان التطبيع الاماراتي الصهيوني

2020/08/25 | 16:36 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اكد معاون الشؤون الدولية في منظمة السلام الجميل الايرانية سامان نيازي ، اليوم الثلاثاء ، ان ما يجري على الامة الاسلامية من مصائب وويلات تاتي جراء ابتعاد حكام بعض الانظمة عن توجهات شعوبها الرافضة للتطبيع مع الصهاينة .وذكر نيازي في بيان ، ان ما يحدث الان في بعض الانظمة العربية في …

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