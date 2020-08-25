احباط تهريب 140 الف لتر نفطي بكركوك في غضون 48 ساعة

2020/08/25 | 16:37 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} تمكنت مفارز شرطة نفط الشمال، الثلاثاء، من احباط تهريب 140 الف لتر نفطي في كركوك.





وذكرت مديرية الشرطة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بعد ضبط يوم أمس عجلتين محملتين بمنتوج نفطي تمكنت اليوم وخلال الساعات القليلة الماضية من احكام سيطرتها وضبطها 5 عجلات أخرى مع سائقيها محملات بمنتوج نفطي وبعجلات محورة {شاحنة} تحمل خزانات بلاستيكية عدد 20 لكل عجلة وبسعة 1000 لتر".

واضافت" بذلك يصبح مجموع العجلات المضبوطة خلال 48 ساعة الماضية 7 عجلات ومجموع ما تم ضبطه 140 الف لتر منتوج نفطي".

واشارت مديرية شرطة نفط الشمال الى ان" العملية امتازت بالجرأة والمتابعة الميدانية من قبل مدير قسم السيطرات لمديرية شرطة نفط الشمال وضباط ومتتسبي القسم".

واكدت" ايداع المتهمين وحجز العجلات في إحدى مراكز شرطة النفط لإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

وفاء الفتلاوي

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