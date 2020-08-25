2020/08/25 | 16:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن مدير بلدية الزهور، المهندس حيدر كريم العبيدي، المباشرة بأعمال إكساء محلة ( 217 ) في منطقة الحسينية، ضمن المواصفات الفنية المطلوبة.

وقال العبيدي في بيان لمحافظة بغداد تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن عملية الإكساء للمحلة المذكورة جاءت تنفيذا لتوجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا، وشملت تبليط الشوارع وأعمال الرصف الجانبي والمقرنص، مبينا إن أعمال الإكساء اعتمدت على معمل إسفلت البلدية فيما يخص إسفلت التبليط.

وأشار العبيدي إلى إن “هناك ثلاثة مشاريع تمت المباشرة بها عبر عمليات التبليط إضافة إلى إكساء المحلة ( 204 ) مع إعداد العدة لاكساء محلة (221)”.

وفيما يخص المحلتين (219 _ 227) لفت مدير بلدية الزهور، إلى إنهما في طور انجاز باعمال الرصيف الجانبي للمباشرة بالتبليط”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية الزهور تعلن إكساء محلة ( 217 ) في منطقة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية الزهور تعلن إكساء محلة ( 217 ) في منطقة الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).