ألقوا الطماطم بالشوارع.. فلاحو العراق يحتجون ضد إيران

2020/08/25 | 16:39 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 16:23 - GMT 13:23 تارخ النشر: الثلاثاء 6 محرم 1442 هـ - 25 أغسطس 2020 KSA 14:56 - GMT 11:56

المصدر: دبي - العربية.نت

تظاهر عشرات الفلاحين في قضاء "بينجوين" التابع لمحافظة السليمانية العراقية قرب الحدود الإيرانية، أمس الاثنين، احتجاجا على استمرار استيراد محصول الطماطم من طهران.وألقى الفلاحون الغاضبون إنتاجهم من هذا المحصول في الشارع بسبب استمرار تدفقه من إيران، دون أي إجراءات حكومية لحماية المنتج المحلي.

وذكر شهود عيان أن عشرات الفلاحين قاموا بالاحتجاج ورمي إنتاجهم من محصول الطماطم على الشارع العام في بينجوين.من جانبها، قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، الاثنين، حظر استيراد محصول الطماطم حتى إشعار آخر.وذكرت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، بحسب بيان رسمي: "قررنا حظر استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 27 – 8 -2020 وحتى إشعار آخر".

كما أوضحت أنه "سيُسمح بإدخال ذلك المحصول لمستحصلي موافقة الاستيراد، مع الأخذ في الاعتبار استيفاء الضرائب منهم وفق الجدول المعد لهذا العام".وشددت الوزيرة على أنه "لا يُسمح بإصدار أي موافقة استيراد جديدة بعد صدور هذا الكتاب".

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