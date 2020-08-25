الطاقة النيابية تعلن استضافة وزير النفط قريبا لمناقشة عدة ملفات

2020/08/25 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص …

اكد عضو لجنة الطاقة النيابية صادق السليطي اليوم الثلاثاء عن استضافة قريبة لوزير النقط داخل البرلمان.

وبين السليطي لـ/ المعلومة/ ” ان الوزارة ومن خلال متابعتنا لها لوحظ انها تتجه لزيادة الطاقة الانتاجية وكذلك رفع الطاقة الانتاجية للغاز علما ان المحطات الجديدة للكهرباء يتم تشغليها عن طريق الغاز”.

واضاف ان “البرلمان يرغب بمعرفة تفاصيل دقيقة عن هذه الملفات ومعرفة توسعة المصافي وكيفية عملها فضلا عن مناقشة ومعرفة خطوط الانتاج الغازي كيف ومتى”.انتهى 15

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