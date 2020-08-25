الفتح يرفض بقاء القوات الاميركية في العراق 3 سنوات

2020/08/25 | 16:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة رفض تحالف الفتح ، اليوم الثلاثاء ، إعلان الإدارة الأمريكية بقاء قواتها العسكرية ثلاث سنوات حتى الانسحاب من الاراضي العراقية.وذكر المتحدث بإسم التحالف احمد الاسدي ان عزم واشنطن على الابقاء على القوات الاجنبية ثلاث سنوات اضافية في البلاد أمر غير مشجع وهو خلاف المتوقع وما دار من حديث عن جدولة وانسحاب …

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