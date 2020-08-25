الكاظمي يصل الاردن للمشاركة في القمة الثلاثية

2020/08/25 | 16:41 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة استقبل ملك الاردن عبدالله الثاني ، اليوم الثلاثاء ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مطار عمان الدولي قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية .وعقد الكاظمي جولة مباحثات ثنائية مع العاهل الاردني تناولت العلاقات الثنائية وأهم الملفات المشتركة ومستجدات الأوضاع في المنطقة.وكان كل من الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي قد …

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