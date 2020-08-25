2020/08/25 | 16:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيران إلى أكثر من 363 ألف إصابة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيران إلى أكثر من 363 ألف إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).