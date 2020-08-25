الكاظمي في قمة عمان: المنطقة لا تتحمل مزيدا من الحروب والصراعات

2020/08/25 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراق يلتزم برؤية إستراتيجيّة تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة للتهدئة، وهذا المسار يُبنى باستمرار الحوارات بين الأطراف الفاعلة على مُستوى المنطقة.

وقال الكاظمي خلال كلمته أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن المنطقة ليست بحاجة إلى حُرُوب وصراعات جديدة، بل بحاجة إلى وقفة جماعية لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل وصناعة للسلام.

وشدد رئيس الحكومة على أن العراق يتمسّك بإقامة علاقات مُتوازنة مع كل دول الجوار، ويُولي أهمّية لحماية سيادته وأمنه واستقراره؛ ويتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في إطار الاحترام المُتبادَل، وعدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة.

وأضاف الكاظمي أن رؤية العراق تركز على تبني المشتركات والنأي عن الصراعات وتحقيق التكامل والتعاون الاقتصاديّ بين الدول الثلاث من خلال تطوير المناطق الصناعيّة الاقتصاديّة المُشترَكة، وضرورة إيجاد شراكات إستراتيجيّة مُتعدّدة الأوجه بهدف تعزيز حُضُور الاقتصاد العراقيّ بشكل مُشترَك مع اقتصاديّات الدول العربيّة، وبما يعود على بلداننا بمزيد من الاستقرار والرفاهية.

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